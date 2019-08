Leere Hülsen, große Ziele – die Bayern von Beginn an unter Druck

Es war der 24. Fe­bruar, als Uli Hoeneß unvermittelt lospolterte. Die Bayern hatten zu diesem Zeitpunkt bereits sechs von zuvor neun Punkten Rückstand auf Widersacher Dortmund aufgeholt und waren wieder auf Tuchfühlung. Ein Umstand, der den Bayern-Präsidenten auf seinem Stuhl am Fußball-Stammtisch „Doppelpass“ Minimum zehn Zentimeter wachsen ließ. Für das direkte Duell in der Rückrunde versprach er dem BVB nichts weniger als die Hölle. Der gesamten Liga stellte er einen Fortbestand der Bayern-Dominanz über viele Jahre in Aussicht. Und dann kam ein Satz, der die, die sich tatsächlich eine vorübergehende Veränderung der Kräfteverhältnisse wünschten, wie eine Drohung erreichte: „Wenn Sie wüssten, wen wir schon alles sicher haben für die neue Saison . . .“

Was Hoeneß an diesem Wintertag geritten hat, ist nicht bekannt. Inzwischen wissen wir aber, dass er grenzenlos übertrieben hat. Fake News. Heiße Luft. Ein großer Bluff. In Wahrheit holte Bayern nicht mehr viel nach den längst kommunizierten Transfers von Benjamin Pavard sowie des Zweitliga-Talents Jann-Fiete Arp . Einzig Lucas Hernandez kam danach noch. Warum der über viele Dekaden seriöse Manager dennoch auf ganz dicke Hose machte, war damals wohl erstens der immer noch ungewohnten Tabellenkonstellation geschuldet. Und zweitens dem Wissen, dass auf dem Transfermarkt viele Türen klemmten. ­ Hoeneß war schlichtweg nervös in diesen späten Februar- Tagen. Da lag es vielleicht ­sogar nahe, einfach einmal laut zu bellen und die Flucht nach vorn zu ergreifen.

Dummerweise hat die Fußball-Nation irgendwann erfahren, dass da einer Realität und Vision verwechselt hatte. Noch immer tun sich die Münchner außerordentlich schwer, jene Lücken zu schließen, die der Fortgang von Franck Ribery und Arjen Robben riss. Dabei war nun wirklich genügend Zeit, um weiche Übergänge vorzubereiten und zu finalisieren. Vielleicht hätte der FCB selbst mehr Initiative zeigen müssen. Und nicht auf den viel zitierten Domino-Effekt warten dürfen. Gerade jedenfalls wird mit sehr ­heißer Nadel an der Personal-Erweiterung gestrickt.

Borussia Dortmund hat die Einkaufstour lange be­endet, dem Vizemeister sind da ein paar prächtige Fische ins Netz gegangen. Die wirkliche Überraschung ist allerdings der Vorstoß, es sieben Jahre nach dem letzten Coup wieder mit dem Rekord meister aufnehmen zu wollen. Forsch und frech hat sich der BVB den Titel auf die Agenda geschrieben. Netter Versuch, werden eingefleischte Bayern-Anhänger jetzt denken. Dabei meint es der zweite deutsche Branchenriese sehr ernst. Erst in dieser Woche warf Kapitän Marco Reus den Münchnern lässig den Fehdehandschuh vor die ­Füße. Auf die Frage, warum Dortmund Meister werde, antwortete er: „Weil wir die beste Mannschaft haben.“

Das wird sich noch herausstellen, vielleicht agiert der BVB nur deshalb so offensiv, weil er aus Erfahrungen der Vergangenheit gelernt hat. Denn, und da ist eine Parallele zu Hoeneß, auch die BVB-Verantwort­lichen haben mitunter nicht die Wahrheit gesagt. Als das Team besagte neun Zähler vorauslag und drauf und dran war, den Münchnern komplett zu entrücken, hat ihnen die Courage gefehlt, den Titel, über den hinter den Türen natürlich geredet wurde, öffentlich zum Ziel zu erklären. Stattdessen haben sich alle bei Nachfragen gewunden und so lange kategorisch geweigert, bis die stille Überzeugung, die große Überraschung tatsächlich schaffen zu können, restlos aufgefressen war.

Jetzt lebt die Hoffnung ganz offiziell. Es ist kaum jemand da in Dortmund, der sie nicht teilt. Dass die vollmundige Offensive von ­Hoeneß im Februar nur ein Stürmchen im Wasserglas war, hat die Borussen in ihrem Glauben nur bestärkt. Doch im großen Ballyhoo bleibt das letzte Wort bei den Münchnern. Kurz vor seinem Rücktritt als Bayern-Präsident wird Uli Hoeneß gewiss noch etwas unternehmen, um den Kader breiter und stärker zu machen. Der späte Transferschluss spielt ihm in die Karten.