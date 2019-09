« Caiuby ist nicht in Augsburg, und es ist kein Verein auf uns zugekommen, der Caiuby verpflichten wollte. Von daher wird sein Vertrag nächsten Sommer auslaufen», sagte Manager Stefan Reuter der « Augsburger Allgemeinen » im Interview. Auf die Frage, ob es für den brasilianischen Offensivspieler ein Zurück zum FCA gebe, antwortete Reuter: «Nein, gibt es nicht.»

Caiuby war in der Vergangenheit beim Fußball-Bundesligisten durch Undiszipliniertheiten aufgefallen. In der vergangenen Rückrunde war der 31-Jährige an Grasshopper Zürich in der Schweiz ausgeliehen gewesen. Sein Vertrag in Augsburg läuft im Sommer 2020 aus.