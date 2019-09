HSV-Neuzugang Martin Harnik von Werder Bremen erzielte in der 88. Minute den späten Ausgleich zum 1:1 (0:0)-Endstand beim Testspiel in Wolfsburg. Der Fußball-Bundesligist war gegen den Zweitliga-Tabellenführer zuvor in der 61. Minute durch ein Tor von Marcel Tisserand in Führung gegangen.

«Ich bin glücklich, dass ich direkt einen Treffer erzielen konnte. Alle Jungs haben mir sofort gratuliert, das war schön», sagte Harnik. «Es war ein guter Test für uns gegen einen starken Gegner.»

Der gebürtige Hamburger wechselte erst am Montag von Werder zum HSV . Der Aufstiegsfavorit der Zweiten Liga lieh den 32 Jahre alten Angreifer zunächst nur für eine Saison aus, einigte sich jedoch mit den Bremern auf eine Kaufverpflichtung im Falle des Aufstiegs.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sein Testspiel in Hannover mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das Siegtor schoss Claudio Pizarro auf Zuspiel des erst am Montag von 1899 Hoffenheim verpflichteten Leonardo Bittencourt.

«Wir hatten ein paar gute Kombinationen, ein paar Torchancen und haben gegen uns nicht viel zugelassen. Das war ein ordentlicher Test», sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Die Spielzeit im Eilenriedestadion von Hannover betrug nur zweimal 30 Minuten. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nicht einmal die Anstoßzeit hatten beide Vereine vorher mitgeteilt.