Erleichterung und Vorfreude beim BVB nach Kantersieg gegen Leverkusen

Manchmal im Leben ist es durchaus von Wert, wenn nach Fehlleistungen wenig Zeit bleibt, über deren Ursachen zu grübeln. Nun ist es so, dass sich das nicht immer selbst bestimmen lässt. Nach dem blamablen 1:3 beim Bundesliga-Novizen Union Berlin hätten die Fußballer von Borussia Dortmund vermutlich schon am nächsten Tag gern wieder gespielt, um sich den ersten großen Saison-Frust aus den Köpfen zu kombinieren. Doch die Länderspiel-Pause ließ die Korrektur erst mit einem Abstand von 14 Tagen zu. Befürchtungen, die Reaktion könne im Wartesaal verpuffen, erwiesen sich als komplett unbegründet: Das 4:0 des BVB gegen Bayer Leverkusen am Samstag hatte ein seriöses Fundament und eindrucksvolle Sequenzen. Gleichwohl räumte Mittelfeldspieler Thomas Delaney ein, dass der lange Vorlauf an den Nerven gezerrt habe: „Es ist immer hart, wenn man nach einer Niederlage zwei Wochen warten muss.“

Nun, Dortmund hat die Zeit offenbar gut genutzt – im Rahmen der Möglichkeiten. Viele Spieler hatte Lucien Favre zuletzt ja nicht im Training, ein großer Teil war mit verschiedenen Nationalteams unterwegs. Vielleicht tat ihnen die Luftveränderung gut, daheim am Rheinlanddamm zog jedenfalls „Tief Reinhard“ durch. Der in seiner Wortwahl stets bedachte Präsident der Borussia hatte die Leistung des Teams in Berlin als „katastrophal“ gewürdigt. Wenn sich Reinhard Rauball solcher extremer Einschätzungen bedient, bläst der Wind in Orkanstärke.

Leverkusen, bis dahin noch unbesiegt, ging die Aufgabe in Dortmund forsch und selbstbewusst an. Die Gäste wollten Ballbesitz, hatten ihn zu 66,5 Prozent, doch machten nichts daraus. Was auch am BVB lag, der sich auf die Verhältnisse einließ, geduldig auf Ballgewinne wartete und dann sehr zielgerichtet konterte. Alle Treffer durch Paco Alcacer (28.), Marco Reus (56. und 90.) sowie Raphael Guerreiro (83.) passten in dieses Muster. Es war beileibe nicht so, dass Dortmund da Katz’ und Maus mit dem Gegner spielte. Am Ende drückten die entscheidenden zwei Zahlen vor allem brutale Effizienz aus. Und in zweiter Linie sagten sie etwas aus über die Verhältnisse im Mittelfeld. Das Kraftzentrum war am Samstag klar in Borussen-Hand. Der überragende Delaney und der gewohnt zuverlässige Axel Witsel ließen Leverkusens Sternchen Kai Havertz zappeln wie an Marionetten-Schnüren.

Bayer-Coach Peter Bosz beklagte „zu viele Fehler“ seiner Schützlinge. „Am Ende war auch das 0:4 berechtigt, wir waren da keine Mannschaft mehr.“ Tatsächlich erlebte der Niederländer ein Déjà vu an früherer Wirkungsstätte. Auch der BVB war unter seiner Führung (zu) oft ausgekontert worden. Kollege Lucien Favre nahm das Endresultat sehr zufrieden zur Kenntnis: „Vier Tore, zu Null, das ist gut für das Team und die Meisterschaft.“ Ob der reservierte Schweizer mit Letzterem wirklich den Titel meinte oder doch nur die Saison, blieb dabei offen.

Immer im Leben tut Rückenwind gut. Schon am Dienstagabend (21 Uhr) ist Dortmund in der Champions League gegen den großen FC Barcelona gefordert. „Wir haben uns heute viel Mut angespielt“, sagte Nationalspieler Julian Brandt nach dem Sprung auf Rang zwei der Liga-Tabelle. Auch Delaney, der nimmermüde Zweikämpfer im Mittelfeld, gab sich forsch: „Wir gehen mit viel Respekt in die Partie. Aber auch mit viel Selbstvertrauen.“