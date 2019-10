«Wir sitzen nicht in der Kabine und zittern. Wir gehen davon aus, dass wir in Leverkusen gewinnen und einen guten Abschluss der englischen Woche haben werden», sagte Nagelsmann . Leipzig tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen an.

Nach den Pleiten gegen Schalke (1:3) und Lyon (0:2) muss Nagelsmann seine Abwehr umbauen. Innenverteidiger Ibrahima Konaté fehlt wegen eines Muskelfaserrisses. Für Kevin Kampl (Sprunggelenk)kommt das Spiel gegen seinen Ex-Verein noch zu früh. Dafür könnte Neuzugang Patrik Schick in den Kader zurückkehren.