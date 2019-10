«Es ist nicht einfach, ein Teil der Mannschaft in Liverpool zu werden, aber ich sehe mich im roten Trikot», sagte der 23 Jahre alte Serbe im Interview der Tageszeitung «Liverpool Echo». Grujic ergänzte: «Manchmal vermisse ich Liverpool natürlich, es ist eine der großartigsten Mannschaften der Welt. Aber für meine Entwicklung ist es wichtiger, dass ich momentan regelmäßig spiele.»

Deswegen ist Grujic die zweite Saison nacheinander von Liverpool nach Berlin ausgeliehen. In der deutschen Hauptstadt gehört der Nationalspieler zu den Leistungsträgern im Team von Coach Ante Covic. Ab der kommenden Saison will Grujic jedoch fest in Liverpool spielen. «Ich will bereit sein für Liverpool», sagte Grujic, der nach eigener Aussage auch im ständigen Kontakt mit Klopp steht.