«Es geht nicht besser», sagte Rummenigge nach dem 4:0 des FC Bayern München im Topspiel gegen Borussia Dortmund zur Form des 31 Jahre alten Polen, der am Samstagabend schon wieder zweimal traf.

«Ich habe gedacht, dieser Rekord von Gerd Müller ist für die Ewigkeit. Aber ich glaube, Robert ist der Erste, der wirklich in die Grenzbereiche reinkommen kann, dass er es schaffen kann, den Gerd-Müller-Rekord zu gefährden», sagte Rummenigge. Der legendäre «Bomber» Müller hatte die Rekordmarke in der Saison 1971/72 erzielt.

Gegen den BVB avancierte Lewandowski bereits zum ersten Spieler überhaupt, der an elf Bundesliga-Spieltagen nacheinander treffen konnte. «Es ist ja schon erstaunlich, dass er in jedem Spiel ein bis drei Tore macht mittlerweile. Und das in einer Qualität, vor der man nur den Hut ziehen kann», sagte der frühere Topstürmer Rummenigge.