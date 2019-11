Schalker Himmel nach Sieg in Bremen voller Geigen

Plötzlich hängt der Himmel voller Geigen für den FC Schalke 04 . 2:1 bei Werder Bremen gewonnen, in der Tabelle auf Platz fünf vorgerückt und damit den Erzrivalen Borussia Dortmund überholt – die Tendenz der Königsblauen zeigt nach oben. Und in mancherlei Hinsicht gibt es Anzeichen dafür, dass dieser Trend dauerhaft sein könnte. Ganz anders sind die Befindlichkeiten beim SV Werder. Anstatt um die Europa League mitzuspielen, ist nach dem achten sieglosen Spiel in Folge erst einmal Abstiegskampf angesagt.

Als Schalkes Spieler den Triumph am Samstagabend in der Kabine noch in vollen Zügen auskosteten, stand Sascha Riether schon Rede und Antwort. Der im Juni zum Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung beförderte 36-Jährige sah seine vornehmliche Aufgabe darin, die Euphorie zu bremsen. „Wir sollten jetzt nicht anfangen mit Europa. Wir wissen, wo wir herkommen und müssen jetzt einfach so weitermachen“, sagte Riether und machte deutlich, worauf es jetzt ankomme. „Wir müssen uns stabilisieren. Es war der erste Schritt.“

Ein Fortschritt war es in der Tat. Denn im Gegensatz zu den Spielen gegen den 1. FC Köln (1:1) und Fortuna Düsseldorf (3:3) ließen sich die Knappen in Bremen den Sieg nicht mehr entreißen, als es in der Schlussphase noch einmal hektisch wurde. In der fünfminütigen Nachspielzeit behielten sie kühlen Kopf und verteidigten clever den Vorsprung. Das hob auch Trainer David Wagner hervor: „In den letzten Minuten haben wir das sehr reif heruntergespielt. Es war kein unverdienter Sieg.“ In der Tat belohnten sich die Schalker verdientermaßen mit dem Dreier. 60 Minuten lang hatten sie das Spiel fest im Griff. Auch die verletzungsbedingten Ausfälle von Benjamin Stambouli und Salif Sané in der Innenverteidigung verkrafteten die Gäste erstaunlich gut, weil der wieder genesene Matija Nastasic und Ozan Kabak ihre Jobs in der Abwehrreihe fehlerfrei erledigten. Werder kam nur selten in ihre Nähe, weil die Schalker mit ihrem Gegenpressing den Bremern schon in deren Hälfte den Zahn zogen. Bezeichnenderweise kam Werder erst in der 61. Minute nach einem Schuss von Milot Rashica zu seiner ersten Chance. Mehr als das 1:2 durch Yuya Osako und dessen Abstauber (80.) sprang nicht heraus.

Zu dem Zeitpunkt führten die Königsblauen nach Treffern von Amine Harit (43.) und Benito Raman (53.) aber schon mit 2:0. Vor allem Ramans Tor sorgte für Erleichterung. Der Linksaußen, der im Sommer mit großem Vorschusslorbeer aus Düsseldorf verpflichtet worden war, hatte bislang nur beim 3:2-Pokalsieg in Bielefeld für Schalke getroffen, war in der Bundesliga aber noch gänzlich ohne Torerfolg. „Es war nicht immer leicht für mich. Aber seit dem Spiel in Bielefeld spiele ich immer besser. Der Treffer hier war das Geschenk für die harte Arbeit in den vergangenen Wochen“, sagte der Belgier.

Raman war nicht nur Torschütze. Vielmehr hatte er auch die Flanke zum 1:0 durch Harit gegeben. Der Marokkaner war am Samstag erneut der herausragende Akteur aufseiten der Schalker. Trainer Wagner weiß offensichtlich, wie er Harit, der nach seinem Wechsel vom FC Nantes keine leichte Zeit auf Schalke hatte, zu nehmen hat. „Für ihn ist wichtig, dass er Spaß am Fußball hat“, weiß auch Riether.

Die Knappen haben offensichtlich wieder einen richtigen Straßenfußballer in ihren Reihen.