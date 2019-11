Wintermärchen? Ja, vielleicht bringt Jürgen Klinsmann auch das zustande. Gut zehn Jahre nach seiner Freistellung beim FC Bayern München kehrt der Schwabe in die Bundesliga zurück. In Anlehnung an Jose Mourinho wurde er in den sozialen Medien als „The Spätzle One“ begrüßt. Dabei ist ja auch Klinsmann durchaus speziell.

Als der Bäckersohn 2008 in München einstieg, verlor mancher Bayern-Fan den Glauben an den Fußball. Klinsmann führte Englisch als Amtssprache ein, ließ Buddha-Figuren aufstellen, die traditionell roten Kabinen-Spinde durch graue ersetzten und einen Raum als Bibliothek einrichten. Der 2006 gefeierte Bundestrainer gefiel sich als revolutionärer Architekt und stellte die Welt des Rekordmeisters auf den Kopf.

Das Experiment scheiterte krachend, nach nicht einmal zehn Monaten hatten die Bayern mit dem Neuen fertig und drückten die Reset-Taste. Eine Dekade später startet Klinsmann nun den zweiten Versuch in der Bundesliga. Großinvestor Lars Windhorst, der den 55-Jährigen schon in den Aufsichtsrat der alten Dame geholt hatte, wird die Sache angeschoben haben. Klinsmann übernimmt in prekärer und angesichts von fünf Punkten Rückstand auf den „kleinen Nachbarn“ Union fast schon beschämender Situation.

Für das Marketing des Hauptstadtclubs ist die Neuaufstellung fraglos ein wertvoller Impuls. Dafür gibt es in der Tabelle allerdings keine Punkte.