«Der FC Bayern München besitzt nun die große Chance, über einen längeren Zeitraum einen Trainer zu haben, der eine Epoche prägen kann», schrieb der frühere Münchner Erfolgscoach in einer Kolumne des Fachmagazins «Kicker» und fügte hinzu: « Hansi Flick ist prädestiniert für die Aufgabe als Cheftrainer des FC Bayern und der ideale Mann für diese Position.» Der frühere Assistent von Joachim Löw sei «ein Juwel» und müsse «gefördert werden».

Heynckes , der die Bayern 2013 zum Triple führte, hatte Flick in den 80er Jahren für drei Spielzeiten trainiert. «Der Club und das extreme Anspruchsdenken in München sind ihm also vertraut», betonte Heynckes. Flick habe die Eigenschaften und Qualitäten für den Job. «Es geht nicht um Momentaufnahmen, sondern um das grundsätzliche Know-how eines Trainers, seine Fachkompetenz und menschliche Note, seine Philosophie», sagte Heynckes.

Nach der Trennung von Niko Kovac soll Flick zumindest bis zum Jahresende die Bayern trainieren, womöglich auch darüber hinaus, wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag durchblicken ließ.