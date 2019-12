Wer es schon mal in die Fußball-Bundesliga geschafft habe, habe einen gewaltigen Schritt erreicht. «Das nächste Ziel ist nun, deinen Schnitt an Toren so hochzuschrauben, dass dich irgendwann ein Bundestrainer sieht», erzählte Klinsmann . Als ehemaliger Stürmer denke man sich da gern rein: «Es geht immer um Tore.»

Nach der ersten Partie von Klinsmann am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund war ein Treffer von Selke beim Stand von 1:2 wegen angeblichen Abseits aberkannt worden. Er habe den 24 Jahre alten Angreifer direkt danach Selke zu sich in die Trainerkabine gerufen: «Hey David, willste mal sehen», habe er zu ihm gesagt und auf einem kleinen Bildschirm ein Standbild gehabt, das zeigte, dass es kein Abseits gewesen wäre.