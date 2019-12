« Koen hat sich beim VfL zu einem der national und international besten Torhüter entwickelt», sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke über den 27 Jahre alten Belgier.

Casteels ursprünglicher Vertrag mit den Wölfen lief noch bis 2021. In den vergangenen Monaten hatten sich auch Torjäger Wout Weghorst und Kapitän Josuha Guilavogui ähnlich frühzeitig und langfristig an den Club gebunden. Die Nummer zwei der belgischen Nationalmannschaft kam im Januar 2015 von 1899 Hoffenheim nach Wolfsburg und wurde zunächst für ein halbes Jahr an Werder Bremen ausgeliehen. Im Sommer wurde Casteels auch immer wieder mit internationalen Spitzenclubs wie dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.