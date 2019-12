«Ich habe Emil zuletzt nicht spielen lassen, um ihn in diesem bedeutendem Spiel bei 100 Prozent zu haben. Er hat zuletzt viele entscheidende Dinge gemacht», sagte Trainer Julian Nagelsmann . Forsberg war in der Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf am Samstag nicht zum Einsatz gekommen. In Dortmund wird der schwedische Nationalspieler am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) in der Startelf stehen.

Nagelsmann spielte die Bedeutung der Partie etwas herunter. «Es ist nicht zwangsläufig richtungsweisend. Wenn wir nicht gewinnen, ist unsere Saison nicht kaputt», sagte der 32-Jährige. RB rangiert vor dem Spieltag vier Punkte vor dem drittplatzierten BVB , würde bei einem Erfolg auf beruhigende sieben Punkte Vorsprung davonziehen. Stürmer Timo Werner hatte zuvor davon gesprochen, Dortmund sei ein Sechs-Punkte-Spiel.