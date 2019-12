Innerhalb von gut 72 Stunden hat sich Werder das Torverhältnis komplett verhagelt. So mutig und erfrischend die Zielvorgabe Europa klang, so desillusioniert muss der Rekord-Bundesligist feststellen, dass sein Kader ein einziges Defizit ist. Eine riesige Ü-30-Fraktion, viel zu wenig Tempo, obligatorisch überforderte Verteidiger – all das muss sich Sportchef Frank Baumann mehr ankreiden als Trainer Florian Kohfeldt. Vollmundig umgarnte Spieler kamen im Sommer nicht (Benjamin Henrichs, Michael Gregoritsch, Nabil Bentaleb) – und für den absoluten Schlüsselspieler Max Kruse fehlt bis heute ein Ersatz. Verletzungsmisere? Schiedsrichterpech? Die Gründe für den Absturz sind ganz sicher andere.