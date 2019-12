«Das ist ein Spieler, der bei Manchester City unter Vertrag ist. Von daher ist das für mich jetzt kein Thema», sagte der 54-Jährige am Mittwochabend nach dem 3:1-Sieg beim SC Freiburg. Zuvor hatte die «Sport Bild» berichtet, dass der 23-jährige Sané den englischen Meister am liebsten bereits in der Winterpause in Richtung München verlassen wolle. «Ich konzentriere mich auf unser nächstes Spiel gegen Wolfsburg am Samstag», sagte Flick . Sanés Vertrag in Manchester läuft bis 2021.