Der 30 Jahre alte Chilene klagt über Wadenprobleme und soll sich deshalb in Deutschland weiteren Untersuchungen unterziehen. Er war erst am Sonntag in Spanien zur Mannschaft gestoßen, weil er wie seine Teamkollegen Leon Bailey, Lucas Alario und Wendell aufgrund langer Anreise aus der Winterpause einen Tag länger frei bekommen hatte.