Den einzigen Treffer der Mainzer erzielte im spanischen Estepona der ungarische Stürmer Adam Szalai (38. Minute) zum zwischenzeitlichen 1:1. FSV-Torwart Florian Müller parierte wenig später einen Elfmeter und verhinderte noch einen erneuten Rückstand in der ersten Halbzeit. Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer wechselte in der Pause die komplette Mannschaft aus, den Spaniern gelangen in der Folge zwei weitere Tore.