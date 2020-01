Der 33 Jahre alte Schweizer werde bereits am 8. Januar in München operiert. « Eintracht Frankfurt wünscht einen möglichst reibungslosen Genesungsverlauf und hofft, Fernandes im Saisonendspurt wieder auf dem Platz begrüßen zu dürfen», heißt es in dem Statement. Fernandes hatte sich eine Sehnenverletzung im Hüftbeuger zugezogen und war am Montag vorzeitig aus dem Trainingslager der Eintracht in Florida abgereist.

Derzeit nicht trainieren kann auch Mittelfeldspieler Sahverdi Cetin. Der 19-Jährige laboriert an einer Muskelverletzung, wird das Aufbautraining aber im Trainingslager durchführen.