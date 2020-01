«Die Woche hier auf Mallorca hat uns als Mannschaft auf jeden Fall gut getan», sagte Pavlenka im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten auf Mallorca. «Alles kann passieren, aber wir haben genug Qualität. Das haben wir letzte Saison gezeigt. Wenn wir gut gegen Düsseldorf und Hoffenheim starten, kann das viel verändern», sagte der Tscheche.

Die Bremer bereiten sich noch bis Freitag auf der Baleareninsel vor. Am Sonntag steht für den Tabellen-17. in Bremen das letzte Testspiel gegen Hannover 96 an, ehe eine Woche später die Rückrunde mit dem brisanten Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf beginnt. Die Fortuna hat als Tabellen-16. nur einen Punkt mehr auf dem Konto als die böse abgestürzten Norddeutschen.

Wie die gesamte Mannschaft konnte auch Pavlenka in der Hinserie sein Leistungsvermögen nicht abrufen. «Ich kann nicht zufrieden sein mit meinen Leistungen in der ersten Halbserie. Auch ich habe ein paar Fehler gemacht», sagte der Torhüter, der in der Vorsaison noch ein ganz sicherer Rückhalt der Grün-Weißen gewesen war. Als Grund für die schwachen Leistungen des Teams führte Pavlenka vor allem die vielen verletzten Spieler an. «Es war schwer für uns, weil wir nie mit der gleichen Aufstellung gespielt haben.»

Mit 41 Gegentoren hat Werder die schlechteste Abwehr der Liga. Eine Statistik, die auch die Nummer zwei des tschechischen Nationalteams wurmt. «So eine Saison hatte ich noch nie. Sonst hatte ich immer mal ein paar Spiele zu Null», sagte Pavlenka. «Ich hoffe, das ändert sich, wenn wir alle gesund bleiben.»