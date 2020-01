«Wir haben im Trikot die Champions League gewonnen und wollen - wenn es möglich ist - auch im Anzug zusammen die Champions League gewinnen», sagte der Sportdirektor im Trainingslager des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Katar. Kahn gehört seit Jahresbeginn dem Vorstand des FC Bayern an.

2001 triumphierten Kahn als Torwart und Salihamidzic als Stürmer mit dem FC Bayern zusammen in Europas Königsklasse. Beim Finalerfolg in Mailand gegen den FC Valencia parierte der Matchwinner Kahn im entscheidenden Elfmeterschießen gleich drei Versuche der Spanier. Salihamidzic verwandelte als erster Münchner Schütze.

Kahn weilt seit Mitte der Woche bei der Mannschaft. «Wir haben einige Gespräche geführt», berichtete Salihamidzic nach den ersten Tagen mit Kahn. «Wir kennen uns ja wirklich gut und haben einen guten Draht zueinander. Wir haben neun Jahre zusammen Fußball gespielt und große Erfolge gefeiert. Ich merke auch, dass der Olli sich verändert hat. Er war als Spieler ehrgeizig, verbissen, wollte immer gewinnen.»

Schon in den vergangenen Monaten habe er «richtig gute Gespräche» mit dem Kahn geführt. «Ich bin davon überzeugt, dass wir sehr gut miteinander harmonieren, kommunizieren und arbeiten werden», sagte der 43 Jahre alte Sportdirektor, der im Sommer als Sportvorstand in die operative Spitze des Vereins aufsteigen wird. Kahn (50) soll Ende 2021 Karl-Heinz Rummenigge (64) an der Spitze des Vorstandes ablösen.