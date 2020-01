Zuckersüß oder deftig – wie wird es für Schalke bei den Bayern?

Im Pressezentrum der Schalke-Arena gab es Nutella-Brötchenhälften oder wahlweise welche mit Tartar. Vor dem Spiel des FC Schalke 04 beim FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr), also der Partie des Tabellenzweiten gegen den Fünften, könnte die Verpflegung der Journalisten gleichsam als Allegorie herhalten: Wird’s zuckersüß oder doch lieber deftig?

Trainer David Wagner war am Freitag die Ruhe in Person, ungeachtet des Spitzenspiel-Charakters in der Allianz-Arena. Andererseits ließ der 48-Jährige nicht den Hauch von Zweifeln am Vertrauen in seine bislang recht erfolgreiche Mannschaft aufkommen: „Es wäre ja geradezu Schwachsinn, wenn wir etwas anders machen“, sagte Wagner und dachte wohl an den 2:0-Erfolg zuletzt gegen Mönchengladbach, als die Schalker ihr bestes Saisonspiel zeigten. Dennoch sei das Spiel beim bisherigen Branchenprimus natürlich ein besonderes.

Das sagte Wagner über . . .

Seine Erwartungen: „Wir werden jetzt keine Parolen ausgeben und bestimmt keine Kampfansagen. In der Besprechung am Dienstag habe ich die Spieler gefragt, wer schon mal gegen die Bayern gewonnen hätte. Die Antwort war eindeutig. Es kann aber ein gutes Fußballspiel werden. Wir freuen uns darauf, vor allem in dem Bewusstsein, dass auch wir gut spielen können. Ein Punkt wäre super, ein Sieg schon fast Wahnsinn.“

Seine Erinnerungen an das 0:3 im Heim-Hinspiel mit zwei nicht gegebenen Elfmetern (für Schalke) und der großen Lewandwoski-Show (drei Tore): „Die Voraussetzungen sind ähnlich: Außenseiter gegen Favorit. Die Bayern haben sich seitdem entwickelt – der Hansi (Flick) macht einen guten Job – und wir uns auch. Beide Mannschaften haben es bislang gut gemacht.“

Seine Befürchtungen, Bayern-Star Robert Lewandowski könnte ähnlich stark auftrumpfen wie im vergangenen August: „Ich glaube, es gab nur ganz wenige Spiele, in denen er keine Torchance bekam. Aber unser Respekt gilt der ganzen Bayern-Mannschaft und den Einzelspielern gleichermaßen.“

Über Neuzugang Jean-Clair Todibo: „Er ist jetzt eine Woche bei uns, ist sehr kommunikativ und aufgeschlossen und ist schon sehr gut integriert. Er versteht unser Spiel immer besser, aber er braucht auch Zeit.“ Fraglich, ob der 19-jährige hoch talentierte Franzose (bis Saisonende vom FC Barcelona ausgeliehen) an diesem Samstag sein Saisondebüt gibt. Wieder fit sind Nationalspieler Suat Serdar (nach Wadenprellung), Amine Harit und Weston McKennie (Schulterverletzung).

Über das „Torwart-Duell“ zwischen Markus Schubert (spielt) und Alexander Nübel (noch ein Spiel gelb-gesperrt und demnächst beim FC Bayern unter Vertrag): Schubert hat bislang gute bis sehr gute Leistungen gezeigt, das hoffe ich für das Bayern-Spiel auch. Alles Andere werden wir in der nächsten Woche besprechen. Es ist mein Job, Entscheidungen zu treffen und die der Jungs, Leistungen anzubieten. Das ist für beide Seiten doch tägliches Business.“

Über seine Vorlieben – Nuss-Nougat-Creme oder rohes Fleisch als Brotaufstrich – ließ sich Wagner übrigens nicht aus.