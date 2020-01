«Ich möchte Jogi Löw grundsätzlich keine Ratschläge geben. Ich glaube, der ist erfahren genug, er hat große Erfolge mit der Nationalmannschaft gefeiert. Ich sage immer: Wenn einer top spielt - und ich hoffe, dass Thomas weiter top auf diesem Niveau spielt -, dann wird da möglicherweise ein Umdenken auch noch stattfinden», sagte der Vorstandschef des FC Bayern München der «Bild» und Sport1 .

Bundestrainer Joachim Löw hatte im vergangenen Jahr im Zuge des Umbruchs die Karrieren von Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng in der Fußball-Nationalmannschaft beendet. «Einen Thomas Müller kann man überall gebrauchen. Ganz egal, ob in München oder bei der Europameisterschaft », sagte der neue Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Zuletzt war über eine Olympia-Teilnahme von Müller spekuliert worden. In Tokio geht in diesem Sommer eine deutsche U23-Nationalmannschaft an den Start, drei Spieler dürfen aber auch älter sein. Der 30-jährige Müller hatte das als «eine schöne Spielerei für die Medien» bezeichnet.