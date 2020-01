« Dennis Geiger hat eine strukturelle Oberschenkelverletzung. Dadurch fällt er leider ein paar Wochen aus», sagte der Niederländer über den 21-Jährigen, der in dieser Bundesliga-Spielzeit 11 von 19 Partien von Anfang an bestritten hatte. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kehren derweil der als Außenverteidiger eingesetzte Offensivmann Robert Skov (Wade) und Abwehrspieler Havard Nordtveit (Oberschenkel) ins Mannschaftstraining zurück.