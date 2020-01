Selke wird von Werder bis zum 30. Juni 2021 ausgeliehen, wie die Norddeutschen bekanntgaben. «Unter gewissen Bedingungen» könne sich an die Ausleihe eine Kaufverpflichtung anschließen, heißt es in einem Vereins-Statement.

«Davie ist ein dynamischer, kopfballstarker Stürmer mit guter Geschwindigkeit», wird Werder-Trainer Florian Kohfeldt vom Club zitiert. «Er ist ein unangenehmer Gegner für die Abwehrspieler und hat einen guten Torriecher. Er bereichert unser Offensivspiel mit seinen Qualitäten.» Selke hatte bereits zwischen 2013 und 2015 für die Bremer gespielt, bevor er zunächst nach Leipzig und 2017 in die Hauptstadt gewechselt war. Für die Hertha erzielte der 25-Jährige in der laufenden Spielzeit in 19 Bundesligaspielen ein Tor.