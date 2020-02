Unbeugsame Paderborner punkten auf Schalke

Der Paderborner Torschütze, nach einem Jochbeinbruch vor sechs Jahren mit Helm auf dem Platz, riss sich den Schutz vom Kopf, lief jubelnd in die Fan-Ecke, ließ sich feiern und war noch lange hinterher beeindruckt.

„Ich bin immer noch begeistert. Dieses Stadion ist überragend. Ich war ja das erste Mal hier“, sagte Gjasula. Sein Kapitän, Christian Strohdiek , war gefasster: „Wir haben es den Schalkern richtig ungemütlich gemacht.“ Womit er absolut Recht hatte.

Beim Gastgeber fiel der Groschen pfennigweise. Dass der SCP auch auswärts stark offensiv orientiert ist, musste bekannt gewesen sein. Aber ausgerechnet die Schalker Defensive ist mit den Ausfällen von Benjamin Stambouli, Salif Sané, Daniel Caligiuri und Jonjoe Kenny arg geschwächt. Nach Ozan Kabaks Ausfall (37./Rückenbeschwerden) wird‘s so schnell auch nicht besser. Timo Becker, im Sommer vom Regionalligisten RW Essen verpflichtet, stopfte bei seinem Startelf-Debüt die Lücke auf der rechten Seite. Und vorne? Eine echte Torchance durch Weston McKenny (34.), der am starken Torhüter Leopold Zingerle scheiterte: Das war’s im ersten Durchgang.

Die Schalker stellte sich nach und nach besser ein: In Halbzeit zwei hätten sie den Sack zumachen können, doch Latte (Benito Raman) und Keeper Leopold Zingerle (Ahmet Kutucu) verhinderten Schlimmes. Auf der anderen Seite zeigte Keeper Alexander Nübel seine Klasse gegen Kai Pröger (73.) und Streli Mamba (81.).

Für Schalke ist nach einer starken ersten Saisonphase Ernüchterung eingetreten, doch die Ergebniskrise nach nun drei sieglosen Spielen und dem sich vergrößernden Abstand zu den Spitzenplätzen, hat ihre Gründe: „Klar sind wir enttäuscht“, sagte Trainer David Wagner. „Dass wir Probleme haben, war offensichtlich. Und wir können die auch nicht totschweigen. Wir sind in einer sehr schwierigen personellen Phase“, betonte der Coach. „Und es ist ja auch nicht so, dass vier oder fünf Spieler in den nächsten zwei, drei Wochen zurückkehren.“ Nächste Woche geht’s nach Mainz – ebenfalls abstiegsbedroht, aber beileibe kein Schalker Freibrief. Gegen Düsseldorf, Köln und nun Paderborn leisteten sich die Knappen jeweils nur ein Remis.