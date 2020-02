Als das Spektakel beendet war, hatte bei Borussia Dortmund offenbar niemand mehr Lust, über das zu sprechen, das der Club im vergangenen Sommer noch forsch und wohl auch aus voller Überzeugung formuliert hatte. Michael Zorc reagierte jedenfalls spürbar genervt auf die Meisterfrage und legte stattdessen beide Hände in die offene Wunde. „Wir müssen jetzt erst mal sehen, dass wir weniger Gegentore bekommen“, erklärte der Sportdirektor genervt. Ein paar Schritte von ihm entfernt beschrieb Trainer Lucien Favre das 3:4 (2:2) bei Bayer Leverkusen als „total verrückt“ und gab direkt den Arbeitsauftrag für die Trainingswoche aus: „Wir haben viel zu korrigieren.“

Dummerweise ist gerade nicht die Zeit für Berichtigung und Übung. Eigentlich müssten längst Automatismen greifen. Wer nach dem 21. Spieltag noch auf Schlingerkurs steuert, hat zuvor etwas versäumt oder schlichtweg falsch eingeschätzt. Im Übrigen ist das Problem in der Verteidigung des eigenen Tores ja nun wirklich kein Phänomen, das dem Tabellenvierten da gerade vom Himmel vor die Füße fällt. 32 Gegentreffer sind für einen, der auszog, anderen das Fürchten zu lehren, ein desillusionierender Wert. Wer hat Angst vorm schwarzgelben Mann? Keiner.

Dortmund, das wurde in diesem großartigen Fußballspiel in Leverkusen erneut deutlich, besitzt noch nicht die Reife für den Angriff auf die Bayern. Offensiv ist der Kombinationswirbel wunderbar anzusehen und mitunter auch für hochkarätige Gegner kaum zu verteidigen. Der BVB hat extremes Potenzial, doch ob der brutalen Anfälligkeit im Abwehrverhalten bleibt manches Kunstwerk unvollendet und somit ohne Wert.

Vielleicht kennt Emre Can, der Neue aus Turin, die Lösung. Beim italienischen Meister sollte der 26-Jährige gelernt haben, auf welche Art und Weise ein Tor zu verrammeln ist. In Leverkusen hätte er nach der 3:2-Führung durch Raphael Guerreiro (64.) eine schmutzige Lösung präferiert. „Da musst du auch mal dreckiger sein und Foul spielen“, riet Can. Abwehrchef Mats Hummels sah im Verlust des Zugriffs den entscheidenden Makel. „Wir haben uns einschnüren lassen. Irgendwann kam der Moment, in dem alle gehofft haben, dass das Spiel bald vorbei ist. Wenn du so denkst, geht es schief.“ Tatsächlich spielte Dortmund zum wiederholten Mal eine Partie nicht zu Ende. „Wir werden zu passiv“, erklärte Hummels, „dabei wissen wir das, kriegen es aber trotzdem nicht hin.“

Mitten in der heißen Phase der Saison hat der BVB Nachhilfe-Bedarf. Aber nur wenig Zeit, um Dinge neu zu justieren. Am Freitag kommen die formstarken Frankfurter in den Fußball-Park, vier Tage später steigt an gleicher Stätte das Champions-League-Duell mit Paris St. Germain. Es sind ultimative Herausforderungen für die Offensive, mehr Tore zu schießen als die Defensive kassiert. Was eine wahre Herkules-Aufgabe sein kann und deshalb nicht immer zu stemmen ist. Gegen starke Leverkusener spielte Dortmund am Samstag 75 Minuten lang richtig gut. „Ganz große Mannschaften schaffen das über 90 Minuten“, sagte Hummels. Und die dürfen dann auch über große Titel reden.