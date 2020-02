«Ich kann eh nicht beeinflussen, wie der Gegner spielt. Wir müssen auf uns schauen, druckvoll auftreten und uns Chancen erspielen», sagte Baumgart am Donnerstag. « Hertha hat in der Vergangenheit oft in der Dreier-Kette gespielt. Ich sehe keinen Grund, warum sie das ändern sollten», sagte Baumgart mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Aufsteiger geht nach dem überraschenden Punktgewinn beim FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende mit Rückenwind in das brisante Abstiegskampf-Duell. Fraglich ist noch das Mitwirken von Jamilu Collins (Schwindelgefühle) und Abdelhamid Sabiri (Rückenprobleme). Klaus Gjasula wird wieder in die Stammformation zurückkehren.