«Ich will ganz bewusst dazu aufrufen, dass man gegen Leute, die sich rassistisch äußern, vorgeht», sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern in einem «Spiegel»-Interview. Jeder solle sich an die eigene Nase fassen und den Mut haben, «den Mund aufzumachen».

Goretzka (25) setzt sich schon seit geraumer Zeit für Integration und gegen Rassismus ein. Vor wenigen Tagen hatte er in sozialen Netzwerken Fotos von seinem Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Dachau veröffentlicht. Zu den Bildern hatte Goretzka geschrieben: #neverforget und #niewieder.

Seiner Einschätzung nach gibt es zwei Gründe, warum sich Spieler beim Thema Rassismus oder in der Diskussion über politische Themen zurückhalten. «Erstens, dass man mit einer klaren Haltung und Position polarisiert und gerade in den sozialen Netzwerken Gefahr läuft, extremen Gegenwind zu bekommen. Da kommen dann Aussagen wie: Du bist kein Politiker! Spiel gefälligst nur Fußball.»

Zudem sei man seiner Ansicht nach als Fußballer mit öffentlichen Äußerungen vorsichtig, «weil wir wissen, was manchmal daraus gemacht wird von Medien und allen, die in diesem Karussell mitfahren.»