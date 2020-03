"Nur Fußball im Kopf macht irgendwann irre"

Nach seinen ersten 30 Bundesliga-Minuten wurde Dortmunds Stürmer Erling Haaland bereits als Superstar gefeiert. Ein Schiedsrichter, der seit Jahren auf höchstem Niveau pfeift, kann davon nur träumen. Wie ungerecht ist das?

Aytekin (lacht): Das ist gar nicht ungerecht. Zuschauer gehen nicht ins Stadion, um einen Schiedsrichter zu sehen. Wir gehören natürlich dazu, sind ein Teil der Fußball-Bundesliga , aber ein Stück weit Beiwerk. Insofern muss man die eigene Rolle nicht größer machen als sie ist. Allerdings auch nicht kleiner: Dass manchmal Leute fragen, ob wir für den Job wirklich trainieren müssen, lässt mich schon schmunzeln. Auch wir sind Leistungssportler.

Aber Sie schießen keine Tore und können keine Siege bejubeln. Was treibt Sie an?

Aytekin: Wenn wir bejubelt werden wollten, müssten wir etwas anderes machen. Wir sind damit zufrieden, wenn wir in den Medien nicht erwähnt werden (lacht). Manchmal werden wir dargestellt, als wären wir Roboter, die immer funktionieren müssten. So ein Unsinn! Wir sind Menschen mit Emotionen und haben eine hohe Leidenschaft für das, was wir tun. Und auch uns tun nette Worte immer gut. Außerdem gibt es nicht viel Schöneres als den Moment, in dem man als Schiedsrichter die Mannschaften in ein voll besetztes Stadion führt. Diese zwei, drei Minuten bescheren mir immer wieder unglaublich positive Gefühle und treiben mich an.

Gesunde Distanz aufgebaut

Von außen betrachtet wirkt es so, als seien Schiedsrichter vor allem Prellbock – Spieler schimpfen, Trainer schimpfen, Zuschauer pfeifen. Wie halten Sie den Druck aus?

Aytekin: Wer öffentlich kritisiert wird, so wie wir, muss eine harte Schale haben. Es gibt Stadien, da spüren Sie schon beim Einlaufen die Antipathie, teilweise sogar Hass. Das ist nicht lustig. Und trotzdem lernt man mit dem Druck umzugehen. Man pfeift ja nicht von heute auf morgen vor 50.000 Zuschauern, sondern wächst da peu à peu hinein. Ich habe über die Jahre gelernt, eine gesunde Distanz aufzubauen und mich von solchen Anfeindungen nicht mehr so beeinflussen zu lassen. Der Umgang zwischen Spielern und Schiedsrichter auf dem Platz ist übrigens besser als sein Ruf: Auch wenn es manchmal anders transportiert wird, sind Beleidigungen absolut kein Standard.

Trotzdem wird in und nach den Spielen oft lamentiert. Wie nah lassen Sie das an sich heran?

Aytekin: Früher habe ich mir die Spiele noch mal im TV angeguckt, um zu sehen, was berichtet wird. Heute tue ich das nur noch, wenn’s gerade passt. Wenn nicht, gibt’s auch andere Sachen im Leben außer Fußball. Außerdem ist das Geschäft so schnelllebig, dass ich teilweise gar nicht mehr weiß, was letzte Woche war. Jede Woche wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Aber bitte nicht missverstehen: Man hat keine Zeit, sich wochenlang mit Fehlern zu beschäftigen, sondern muss damit leben, dass sie passieren. Trotzdem darf man sie nicht leichtfertig abtun, sondern muss sie professionell aufarbeiten – und dann nach vorne schauen.

Keine Karriere als Hochzeits-DJ

In Vorträgen vermitteln Sie Strategien, die Sie auch auf dem Platz anwenden. Was raten Sie für den Umgang mit Fehlern?

Aytekin: Fehler darf man nicht ignorieren, man muss sie analysieren, um sie künftig zu vermeiden. Entscheidend ist aber auch eine gesunde Distanz: Je mehr mich ein Fehler emotional berührt, desto wichtiger ist es, andere Themen in den Fokus zu rücken. In solchen Fällen recherchiere ich nicht permanent im Internet, was über mich geschrieben wird, sondern konzentriere mich bewusst auf andere Lebensbereiche – auf die Kinder, die Arbeit oder ein Hobby. So geht der Fehler viel leichter wieder aus dem Kopf…

…Ihr größtes Hobby macht inzwischen Schlagzeilen: Sie legen als DJ auf.

Aytekin (lacht): Ja, inzwischen werde ich sogar von Brautpaaren gefragt, ob ich bei deren Trauung Zeit hätte. Eine Zweitkarriere als Hochzeits-DJ kann ich aber ausschließen. Ich mache das aus Spaß, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Das Höchste der Gefühle wäre es für mich auf einem Festival wie „Tomorrowland“ in Belgien aufzulegen. Das wäre schon Wahnsinn!

Alltag streng durchgetaktet

Stimmt der Eindruck, dass ein Schiedsrichter, der ein Bundesliga-Derby schadlos übersteht, auch für den Rest des Lebens gut gewappnet ist?

Aytekin: Natürlich sammelt man da Erfahrungen fürs Leben. Aber ob man deswegen für andere Bereiche des Lebens besser gewappnet ist, weiß ich nicht. Man braucht eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, um Schiedsrichter auf diesem Niveau zu sein, aber man kann nicht im Privaten oder in der Firma wie ein Schiedsrichter agieren (lacht). Ich will den Schiedsrichter-Job auch nicht überhöhen. Es gibt so viele andere Menschen in anderen Berufen, die Tolles leisten.

Sie sind Profi-Schiedsrichter, Unternehmer und Familienvater. Wie bringen Sie das unter einen Hut?

Aytekin: Das erfordert enorme Disziplin. Morgens versuche ich zwischen 8 und 10 Uhr meine Trainingseinheiten zu absolvieren, dann geht es ins Büro. Zum Glück habe ich da permanente Unterstützung durch meine Schwester, die auch in der Geschäftsführung ist. Und mit ein paar Tagen Vorlauf erfahre ich, ob ich am Wochenende ein Spiel leite. Das muss alles sehr durchstrukturiert sein, damit es funktioniert. Wenn etwas Außerplanmäßiges dazwischenkommt, ist das nicht ganz so lustig.

"VAR gewinnbringend"

Sie wirken auf dem Platz extrem entspannt und humorvoll. Ist Humor ein Rezept für den Erfolg?

Aytekin: Absolut! Natürlich geht es hier um die Bundesliga, um die ganz große Bühne. Aber am Ende des Tages dann doch „nur“ um Fußball. Da darf man auch mal Spaß haben, Witze machen oder Witze zu unseren Lasten zulassen. Ich kann damit wunderbar umgehen. Allerdings kam die Gelassenheit erst über die Jahre. Am Anfang ist man schon sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Da nimmt man Signale von außen zu wenig wahr. Je mehr Erfahrung man hat, je mehr Ruhe, desto mehr kann man auch auf die Leute eingehen – und ein Spiel viel intensiver genießen.

Kritiker beklagen, die Einführung des Video-Assistenten habe dem Fußball einen Teil der Emotionen geraubt. Ob ein Treffer wirklich zählt, entscheidet sich oft erst mit Verzögerung.

Aytekin: Ich erlebe im Stadion die Emotionen sogar zweimal – zuerst, wenn das Tor fällt, und dann, wenn es nach Überprüfung auch gegeben wird. Wenn man es aus dieser Perspektive sieht, sorgt der Video-Assistent für doppelte Freude (lacht). Im Ernst: Es geht im Fußball um so viel. Wenn wir mit technischen Hilfsmitteln dazu beitragen können, dass klare und offensichtliche Fehler vermieden werden, ist das gewinnbringend und sinnvoll. Eine „Hand Gottes“ (Hand-Tor durch Diego Maradona bei der WM 1986, d. Red.) gibt es heute nicht mehr. Die ist zwar in die Geschichte eingegangen, aber ich möchte nicht in der Haut des Schiedsrichters stecken, der das übersehen hat. Das Problem bei uns in Deutschland ist die Erwartung, dass immer alles zu 100 Prozent funktionieren muss.

Philosophische Gespräche

Sie sind 41 Jahre alt, dürften international noch vier, in der Bundesliga sechs Jahre pfeifen. Und danach? Erfüllen Sie sich dann den DJ-Traum?

Aytekin: Wie lange ich noch pfeife, entscheide ich nach dem inneren Feuer, das in mir brennt. Im Moment habe ich noch große Freude auf dem Platz zu stehen, auch wenn ich immer mehr tun muss, um körperlich auf dem Top-Level zu sein. Und danach? Vielleicht bleibe ich dem Fußball treu, vielleicht werde ich Musikproduzent oder züchte Bienen. Keine Ahnung. Das Leben kann sich so schnell verändern. Wenn man zu langfristig plant, enttäuscht man sich zu oft selbst. Wenn ich mit meinen Assistenten Christian Dietz und Eduard Beitinger unterwegs bin, führen wir häufig philosophische Gespräche über solche und ähnliche Themen. Wenn Sie den ganzen Tag nichts anderes als Fußball im Kopf haben, werden Sie irgendwann irre. Wir haben ja viel Freude an diesem Sport, aber es tut unendlich gut, mit Menschen, die mitten im Leben stehen, auch mal über etwas anderes zu reden.