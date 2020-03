Rummenigge: Keine Spieltagsabsage wegen TV-Geldern

München (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge hat den schwierigen Balanceakt hervorgehoben, den der FC Bayern und die Fußball-Bundesliga meistern möchten.

Der Vorstandsvorsitzende wies nach der bereits kritisierten Entscheidung für eine Austragung von Spielen an diesem Wochenende trotz der Coronavirus-Epidemie auf eine nahezu schon existenzielle Bedeutung für einige Profi-Clubs wegen TV-Geldern hin. «Wenn diese Zahlung ausbleiben würde, wäre zu erwarten, dass zumindest viele kleine und mittlere Vereine finanzielle Probleme kriegen würden», sagte Rummenigge vor dem geplanten Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin .

«Es steht schon ein größerer dreistelliger Millionen-Betrag für die gesamte erste und zweite Liga im Feuer», erklärte Rummenigge mit Blick auf Fernsehgelder. Dazu brechen Zuschauereinnahmen durch Geisterspiele weg.

Man müsse bei aller gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs unaufgeregt darüber diskutieren, wie man mit dem Thema umgehe. Sollte es in der Liga einen Coronafall geben, wäre der Spielbetrieb aber wohl nicht aufrecht zu erhalten, räumte Rummenigge ein.

Vor der nahenden Pause nach diesem Spieltag wies Trainer Hansi Flick für die Partie des Spitzenreiters beim Aufsteiger auf eine anspruchsvolle Aufgabe seines Ensembles hin. Das sei ein «Mentalitätsspiel», sagte der Trainer. «Es ist ein Spiel, in dem sich jeder im Team nochmal pushen muss.» Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Thomas Müller, David Alaba und Robert Lewandowski haben immerhin schon Erfahrung mit einem Geisterspiel. Im Jahr 2014 gewannen die Münchner in der Champions League bei ZSKA Moskau mit 1:0.

Flick hat selbst «keine Angst» vor dem Coronavirus, doch die Sorge um Mitmenschen begleitet ihn. «Ich habe speziell für meine Frau und mich keine Bedenken. Aber jeder hat in der Familie einige, die einem am Herzen liegen, die auch zur Risikogruppe gehören», sagte der 55-Jährige.

Vor dem Training am Freitag hatte Flick keine Tendenzen in seiner Mannschaft feststellen können, dass Stars für einen Verzicht plädieren würden. Klar positionierte sich Mittelfeldregisseur Thiago. «Das ist verrückt. Bitte hört auf herumzualbern und stellt euch der Realität. Um ehrlich zu sein, gibt es viel wichtigere Prioritäten als Sport», schrieb der Spanier in einem sozialen Netzwerk.

In den meisten anderen Ländern in Europa ruht der Spielbetrieb bereits an diesem Wochenende, wie auch in Profiligen in Nordamerika oder in der Formel 1. «Der große Unterschied ist ganz einfach der, dass wir zumindest Stand heute keinen Fall haben, dass ein Spieler positiv getestet wurde auf das Coronavirus», sagte Rummenigge zu seinem Kenntnisstand am Freitagmittag. Spätestens wenn das vom Vorstandschef als «Worst-Case-Szenario» eines infizierten Mitarbeiters oder Spielers eintrete und 14 Tage Quarantäne eintrete, «kann natürlich kein Spiel stattfinden».

In der kommende Woche tagen die Vertreter der Bundesliga und der 2. Liga; dazu berät sich auch die Europäische Fußball-Union UEFA. Rummenigge erwartet, dass man danach in verschiedenen Fragen klarer sehen wird.

Rummenigge hält auch eine Absage der Europameisterschaft vom 12. Juni bis 12. Juli für «möglicherweise notwendig». Gesundheitliche Gründe und Sorgfaltspflicht seien wichtig, sagte der Münchner Vorstandschef über das allerdings ebenfalls einnahmenträchtige Fußball-Spektakel. Bei einer EM in zwölf verschiedenen Ländern gibt es viele Reisen, wodurch eine weitere Verbreitung von Sars-CoV-2 begünstigt werde.

Eine Verlegung des Turniers könnte im Spielkalender Platz für den Europapokal und die nationalen Ligen schaffen. «Wenn jetzt Spiele ausfallen, dann müssen wir die ja nach hinten schieben und nachholen», sagte der 64-Jährige. «Wir wissen nicht, wie lange uns das Thema noch beschäftigt.»

Zunächst stehen die Test-Länderspiele Ende des Monats auf dem Prüfstand. «Ich würde dringend empfehlen, dass die FIFA und die UEFA die Abstellungsperiode ausfallen lässt. Das würde nämlich bedeuten, dass die Spieler in der Weltgeschichte reisen würden. Das ist aus unserer Sicht mit nicht zu unterschätzenden Risiken verbunden», sagte Rummenigge.