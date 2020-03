Zakaria hat einen Marktwert von rund 45 Millionen Euro. Der Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2022. Gladbachs Sportchef Max Eberl hatte zuletzt durchblicken lassen, nur bei einer Ablöse deutlich über dem Marktwert über einen Verkauf in diesem Sommer nachdenken zu wollen. Sollten die Gladbacher in der kommenden Saison in der Champions League spielen, gilt ein Abgang Zakarias bereits in diesem Jahr zudem als unwahrscheinlich.

Zakaria hatte sich beim 1:2 am 7. März gegen Borussia Dortmund am Oberschenkel verletzt. Die aktuelle Bundesliga-Pause gibt dem Defensivspieler die Möglichkeit, diese in Ruhe auszukurieren.