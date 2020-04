«Es wäre ein emotionales und positives Signal, das den Menschen Vertrauen und Hoffnung gibt, wenn wir wieder spielen», sagte der 75-Jährige dem «Sportbuzzer». «Es beginnt wieder, es geht wieder los.» Das sei «ein klein bisschen wie nach dem Krieg mit der Weltmeisterschaft 1954».

Vorerst ist der Spielbetrieb in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga bis zum 30. April ausgesetzt. Die Vereine hoffen primär aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Fortsetzung der im März unterbrochenen Saison, weil ihnen ansonsten Einnahmeausfälle in Millionenhöhe drohen.