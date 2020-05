«Goldene Steaks, 17 teure Autos auf dem Hof, eingeflogene Friseure - verwöhnte und viel zu hoch bezahlte Profis gefährden die Zukunft der Bundesliga», sagte der 73-Jährige den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages . Einem Großteil der Clubs sei die Bodenhaftung verloren gegangen.

Der langjährige Manager des Bremer Fußball-Bundesligisten forderte ein Umdenken bei den Vereinen und der Deutschen Fußball Liga (DFL). «Die Werte des Profi-Fußballs müssen wieder sichtbar werden», sagte Lemke , der Solidargedanke müsse im Vordergrund stehen.

Vor allem das Geschäftsgebaren der Spielerberater stößt Lemke, der 2016 aus dem Werder-Aufsichtsrat ausschied, bitter auf. Sie sollen pro Saison insgesamt rund 150 Millionen Euro bei Transfers kassiert haben. «Geht das so weiter, schließen sie sich irgendwann zusammen und kaufen die Bundesliga. Das ist doch ein Alptraum», sagte Lemke. Die Millionen, die an die Spielerberater gehen, seien in einem Hilfsfonds besser aufgehoben, so Lemke.