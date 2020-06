Der 26-Jährige erlitt beim 0:5 beim FC Bayern München nicht den befürchteten Bänderriss, sondern laut Verein nur eine «leichte Bänderverletzung im Sprunggelenk». Wie lange Sobottka ausfallen wird, teilte der Verein nicht. Sobottka war am Samstag in München in der 57. Minute eingewechselt worden und musste in der 73. Minute schon wieder vom Platz.