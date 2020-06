«Es ist die Ehre, die jeder Spieler hat, sich dem Wettkampf zu stellen und erfolgreich gestalten zu wollen», sagte der Trainer des FC Schalke 04. «Hunger, Wille, Gier» erwartet Wagner von seiner Mannschaft bei den «Eisernen», um die Misere zu beenden. «Wir werden am Sonntag, 15.30 Uhr, da sein, uns stellen und zeigen, dass wir es besser können», kündigte der 48-Jährige an.

Aus der medizinischen Abteilung kamen weitere schlechte Nachrichten, Kapitän Omar Mascarell , der seit Monaten fehlt, habe in der Reha «einen Rückschlag» erlitten: «Er wird nicht mehr spielen in dieser Saison», berichtete der Coach in der virtuellen Medienrunde. Amine Harit und Jean-Clair Todibo, der im Training umknickte und sieben bis zehn Tage fehlen wird, sind ebenfalls nicht einsetzbar.

Weston McKennie steht wegen einer Gelb-Sperre nicht zur Verfügung. Wer dessen Posten im defensiven Mittelfeld übernimmt, ließ Wagner offen. Ohnehin geht es ihm derzeit mehr um die Einstellung als um Positionen. «Wir müssen punkten, gar keine Frage. Dafür müssen wir mutig und mit Vertrauen spielen, unsere individuellen Fehler minimieren und unsere Torchancen besser nutzen.»

Sollte Schalke das Auswärtsspiel in Berlin nicht gewinnen, wäre der Vereinsnegativrekord aus der Saison 1993/1994 von zwölf sieglosen Bundesliga-Partien nacheinander eingestellt.