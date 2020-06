In einem Interview für die Zeitungen der Funke Mediengruppe erklärte Seehofer , er gehe zunächst von reduzierten Zuschauerzahlen aus. Erst sollte jedoch die laufende Saison zu Ende gespielt werden.

«Ich habe schon die Zuversicht im Herzen, dass wir in der neuen Saison nach und nach wieder Publikum zulassen können. Nicht sofort, nicht wie vor dem Corona-Ausbruch, aber mit reduzierten Zuschauerzahlen und so, dass die Abstände zwischen den Stadionbesuchern eingehalten werden», sagte Seehofer. «Wir werden hier - wie in anderen Bereichen auch - kluge Lösungen finden, bei denen wir Lebensfreude und Infektionsschutz miteinander vereinen», fügte der Bundesinnenminister hinzu.

Seit dem Wiederbeginn der Bundesliga sowie der 2. und der 3. Liga finden dort sämtliche Spiele vor leeren Rängen statt. Zuletzt hatte es aus der Bundesliga mehrere Stimmen für eine Lockerung des strengen Hygienekonzepts gegeben, auf dem die Zustimmung für die Fortsetzung der laufenden Bundesligasaison basiert.