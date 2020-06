Der 23-Jährige plage sich «schon ein bisschen länger» mit Rückenproblemen, sagte SC-Trainer Christian Streich am Montag. Auch Rechtsverteidiger Lukas Kübler und Angreifer Lucas Höler sind für die Partie fraglich. «Lucas Höler hat jetzt auch Rückenprobleme gehabt nach dem Spiel in Wolfsburg», sagte Streich. Kübler hatte schon die Partie in Niedersachsen (2:2) aufgrund von Knieproblemen verpasst. «Lukas Kübler hat ein bisschen Flüssigkeit im Knie gehabt, wahrscheinlich fällt er aus», sagte Streich.