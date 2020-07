«Wir sind alle so dermaßen erschöpft von den vergangenen Jahren und insbesondere diesen intensiven Wochen, dass wir nur eines wollen: Ruhe», sagte Toporzysek dem Nachrichtenportal «t.online.de». Die Richterin des Oberlandesgerichts Düsseldorf war im September 2019 nach den rassistischen Äußerungen von Tönnies aus dem Schalker Ehrenrat zurückgetreten.

«Menschlich tut er mir auch leid, weil er sich in einer persönlich sehr schwierigen Situation befindet. Die Probleme in seinem Unternehmen, die Probleme auf Schalke, die Fanproteste gegen ihn – das geht auch an ihm nicht spurlos vorbei», sagte die Juristin, die nun auf eine Aufbruchstimmung hofft. Nach ihrer Meinung könnte dabei Hans Sarpei helfen, die Gräben zwischen Fans und Gremien zu schließen. Der Schalker Ex-Profi habe gute Chancen bei seiner Kandidatur für einen Sitz im Aufsichtsrat. Er sei empathisch und bringe das sportliche Know-How mit. «Überdies steht er für die Schalker Werte und ist generell wahnsinnig bekannt», sagte Toporzysek.

© dpa-infocom, dpa:200701-99-637403/3