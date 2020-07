Manchester (dpa) - Nach dem Erfolg von Manchester City vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas im Kampf gegen die zweijährige Europapokal-Sperre gibt es neue Spekulationen über einen Wechsel von Bayern-Star David Alaba nach England.

Der Abwehrspieler sei das Hauptziel von Trainer Pep Guardiola bei dessen Bestreben, die Defensive seines Teams zu verstärken, schrieb «The Guardian». Alabas Vertrag beim FC Bayern München läuft im kommenden Sommer aus, über seine Zukunft wird seit langem spekuliert.

Der Cas hatte am 13. Juli den durch die europäische Fußball-Union Uefa ausgesprochenen zweijährigen Europapokal-Ausschluss für Manchester City aufgehoben. Die Erfolgschancen des Vereins im Bemühen um Alaba würden auch durch die Reduzierung der zusätzlichen Geldstrafe von 30 Millionen auf zehn Millionen Euro erhöht, glaubt der «Guardian». Viel gewichtiger ist aber der Fakt, dass neue Stars sich weiter auf der Champions-League-Bühne präsentieren können.

Um Alaba (28) und den sechsmaligen englischen Meister hatte es schon in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen gegeben. Auch Münchens Mittelfeldspieler Thiago (29) wurde zuletzt als möglicher Zugang bei dem Premier-League-Club gehandelt. Auch beim FC Liverpool und Jürgen Klopp war der Mittelfeldakteur im Gespräch. Der Spanier kam 2013 vom FC Barcelona zum FC Bayern - auf Bestreben von Guardiola, der sich zu Beginn seiner Tätigkeit in München für die Verpflichtung seines Landmann mit den Worten «Thiago oder nix» stark gemacht hatte. Thiagos Vertrag läuft ebenfalls am 30. Juni 2021 aus.

Auch mit Alaba hatte Guardiola schon in München zusammengearbeitet. Mit dem Österreicher würde der katalanische Starcoach die gesuchte Verstärkung für seine Defensive bekommen. Der langjährige Außenverteidiger Alaba ist in dieser Saison in München unter Trainer Hansi Flick eine große Stütze des FC Bayern. Guardiola schätzt die Vielseitigkeit von Allrounder Alaba.

Der Abwehrchef des Rekordmeisters hatte zuletzt gesagt, er habe noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Besonders spannend dürften für Alaba neben einer lukrativen Offerte von der Insel vor allem die spanischen Top-Clubs Real Madrid und FC Barcelona sein.

Der FC Bayern und Flick kämpfen um den im Jahr 2008 nach München gewechselten Alaba. Der Coach kündigte zuletzt an, sich «mit allem, was ich habe» für einen Verbleib von Alaba und Thiago einzusetzen.

