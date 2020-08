«Unser Fußball» übergibt Erklärung an DFB und DFL

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fan-Initiative «Unser Fußball» übergibt ihre Erklärung zur geforderten Reform des Profigeschäfts am Montag in Frankfurt/Main dem DFB und der DFL. Dies teilten die Sprecher der Initiative am Donnerstag mit.