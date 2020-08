Am Samstag seien die erforderlichen Unterschriften unter den Leihvertrag des 20 Jahre alten Flügelspielers gesetzt worden, berichtet der «Weser-Kurier».

Die «Bild» hatte zuvor berichtet, Chong sei mit Werders Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann , in Richtung Bremer Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller aufgebrochen. «Frank und Clemens Fritz haben einen Top-Job gemacht», zitierte die Zeitung Chongs Berater Erkan Alkan. Chong soll für ein Jahr in der Bundesliga spielen und im Bremer Angriff Milot Rashica ersetzen, der den Verein verlassen möchte und den Werder in diesem Sommer aus finanziellen Gründen auch gern verkaufen würde.

© dpa-infocom, dpa:200815-99-181674/3