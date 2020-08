Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der polnische Stürmer Bartosz Bialek für eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro von Zaglebie Lubin zu den Niedersachsen wechseln. «Unterschrieben ist noch nichts», sagte Sportchef Jörg Schmadtke dem Internetportal «Sportbuzzer» (Sonntag).

Dem Bericht zufolge haben sich die Wolfsburger aber bereits mit dem Spieler und dessen Verein über einen Wechsel geeinigt. Der erst 18 Jahre alte Bialek schoss in seiner Premierensaison in der ersten polnischen Liga bereits neun Tore in nur 19 Partien.

Neben einem Angreifer sucht der VfL für die kommende Saison noch je eine Verstärkung für die Innenverteidigung und für die offensiven Flügelpositionen. Als Kandidaten gelten hier der französische Abwehrspieler Maxence Lacroix vom FC Sochaux sowie der deutsche U21-Nationalspieler Linton Maina von Hannover 96.

Am Samstag hatten die Wolfsburger ein Testspiel gegen den niedersächsischen Rivalen Eintracht Braunschweig mit 0:1 verloren und dabei noch großen Verbesserungsbedarf offenbart. «Ich denke, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Es gibt viele Dinge aufzuarbeiten», sagte Trainer Oliver Glasner nach dem Spiel.

