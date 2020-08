«Mit Blick auf die kommende Saison und darüber hinaus haben wir uns dazu entschieden, in unserem Kader personelle Veränderungen vorzunehmen und im Defensivbereich verstärkt auf andere Spieler zu setzen», sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat . «Diese Entscheidung, die einzig und allein sportliche Gründe hat, haben wir Holger in einem offenen Gespräch mitgeteilt.»

Er akzeptiere die Entscheidung, teilte Badstuber mit. Er sei zwar «überzeugt davon, dass ich dem Team in der Bundesliga helfen kann», nehme die neue Aufgabe aber an. Der ehemalige Bayern-Profi war 2017 zum VfB, in dessen Jugend er einst spielte, zurückgekehrt. 2019 stieg er mit den Stuttgartern aus der Bundesliga ab, diesen Sommer wieder auf. In der Endphase der vergangenen Saison hatte er seinen Stammplatz aber verloren. Der VfB hat Badstuber einen Vereinswechsel in dieser Sommerpause nahegelegt.

