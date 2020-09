Der 22-Jährige hat sich im letzten Testspiel gegen Racing Strasbourg (4:2) einen Bündelriss in der Hüftmuskulatur zugezogen, wie der Club mitteilte. Er war in der 41. Minute ausgewechselt worden.

«Das ist eine bittere Nachricht für Nico und natürlich auch für uns, weil Nico in unseren Planungen für die anstehende Saison eine wichtige Rolle spielt», sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. «Gleichzeitig haben wir großes Vertrauen in die Spieler in unserem Kader, die in den kommenden Wochen Nicos Position übernehmen werden.»

Gonzalez hatte mit 14 Toren in der vergangenen Saison erheblichen Anteil am Wiederaufstieg der Stuttgarter. Mitte Juli verkündete er, dass er sie trotz Vertrags bis 2023 diesen Sommer verlassen möchte.

