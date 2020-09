«Es gab einen intensiven Austausch, ich habe mich auch einmal mit Bruno Labbadia getroffen», berichtete der 24-Jährige im Interview der «Sport Bild» über das Interesse von Hertha BSC . Es habe grundsätzlich Optionen gegeben, in der Bundesliga zu bleiben, sagte der Ex-Profi des SC Freiburg: «Letztlich habe ich meine Entscheidung aber sehr bewusst und aus voller Überzeugung getroffen.»

Ein Grund für seinen Wechsel in die Premier League war unter anderem Leeds-Trainer Marcelo Bielsa . «Für Pep Guardiola ist Bielsa der beste Trainer der Welt, was ich so gelesen habe. Und Guardiola ist ja auch nicht irgendwer», sagte der Defensivspezialist. «Wenn so jemand so etwas sagt, muss etwas dahinter stecken.»

© dpa-infocom, dpa:200909-99-486693/2