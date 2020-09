Der Nationalspieler ist seit 2017 in Frankfurt und wurde in der Saison 2018/19 zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden verliehen. In der vergangenen Spielzeit gelang dem 24-Jährigen der Durchbruch in der Bundesliga. Er bestritt 48 Pflichtspiele.

«Wir sind sicher, dass er auch in den kommenden Jahren eine noch wichtigere Rolle im Team einnehmen kann», sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic zur Vertragsverlängerung. «Der Club hat sich sehr um mich bemüht und mir das Gefühl gegeben, mich unbedingt behalten zu wollen», sagte Kamada , «das möchte ich natürlich mit guten Leistungen zurückzahlen und mich weiterentwickeln.»

© dpa-infocom, dpa:200916-99-584249/2