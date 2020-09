Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hat Fußball-Zweitligist Karlsruher SC ein Angebot der Eisernen abgelehnt. Hofmann soll bei Union Nachfolger für den zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln gewechselten Sebastian Andersson werden.

«Union hat uns über das Interesse an Philipp informiert und auch ein offizielles Angebot hinterlegt», wird KSC-Sportchef Oliver Kreuzer zitiert. «Aber: Es entspricht nicht dem, was wir uns vorstellen. Im Gegenteil: Wir haben da eine große Diskrepanz zwischen dem, was wir wollen und dem, was Union geboten hat», sagte Kreuzer.

Hofmann, der in der vergangenen Zweitliga-Saison 17 Tore für die Karlsruher erzielte, ließ seine Zukunft zuletzt offen. Laut Kreuzer scheint der 27-Jährige einem Wechsel aber nicht abgeneigt zu sein. «Ich kann Philipp absolut verstehen, dass er sich interessiert zeigt und das gerne machen würde», so der KSC-Geschäftsführer. Union hat sich zu dem möglichen Transfer noch nicht geäußert.

