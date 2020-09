«Wir fühlen uns auf keinen Fall vollendet, obwohl wir jetzt die Champions League gewonnen haben. Es ist nicht so, dass wir jetzt denken: Nun können wir durchatmen, wir haben unser Karriereziel erreicht», sagte der 25-Jährige der « Süddeutschen Zeitung ». «Wir wollen eine Ära prägen - auch mit der Nationalmannschaft. Da hat meine Generation mit Blick auf Titel ja noch einiges vor sich.»

Die Münchner hatten mit Kimmich als Führungsspieler vor knapp vier Wochen die Champions League gewonnen. Auch für den neunten deutschen Meistertitel fehle dem deutschen Rekordtitelträger nicht die Motivation, betonte der Nationalspieler. «Noch mal: Wir sind nicht satt. Und das bestätigen ja auch Spieler, die länger hier sind: Wenn man bei Bayern Meister wird, will man es noch mal und noch mal werden. Das wird nicht langweilig.»

Auch zukünftig würde Kimmich dabei gerne weiter an der Seite von David Alaba spielen. Ob der Österreicher, der noch bis 2021 bei den Münchnern unter Vertrag steht, langfristig bei den Bayern bleibt, ist derzeit offen. «Ich habe ein gutes Verhältnis zu David, aber das ist eine Entscheidung, die er selbst treffen muss», sagte Kimmich. «Aber natürlich habe ich ihm vermittelt, dass ich mir wünschen würde, dass er bleibt und fester Bestandteil unseres Teams ist. Ihm ist auch bewusst, dass wir im Moment eine sehr besondere Mannschaft mit einer sehr besonderen Stimmung haben. Ich glaube, das hat er hier in all den Jahren so möglicherweise auch noch nicht erlebt.»

