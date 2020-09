«Die Auszeichnung ist eine Bestätigung dafür, dass mein gesellschaftspolitisches Engagement Wirkung zeigt und andere Menschen dazu motiviert, sich ebenfalls zu engagieren», sagte der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur . Die Auszeichnung erfülle ihn mit «großer Freude».

Hitzlsperger wird am 1. Oktober von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter anderem für sein «großes ehrenamtliches Engagement» etwa gegen Homophobie und Sexismus geehrt, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Durch sein Coming-out 2014 habe er zudem das «Thema Homosexualität im Fußball und Sport enttabuisiert und zu einer breiten und sachlichen Debatte über Diskriminierung im Sport beigetragen», hieß es weiter.

«Persönlich erlebe ich eine in kleinen Schritten, aber stetige Verbesserung im Umgang des Profifußballs damit. Ich konnte meinen Weg frei von Vorurteilen bis an die Spitze eines Bundesligavereins gehen», sagte der 38-Jährige. «Es ist gut, dass das Engagement für gesellschaftliche Themen wie dieses im Fußball mittlerweile von einer großen Mehrheit der Clubs, in Verbänden und von den Fans als wichtig und unterstützenswert angesehen wird.»

