«Wir müssen uns anschauen, wie der Fuß reagiert. Entwarnung kann ich noch nicht geben», sagte Trainer Markus Gisdol . Andersson , der beim 2:3 gegen Hoffenheim vier Tage nach seiner Verpflichtung von Union Berlin debütiert hatte und gleich ein Tor und eine Vorlage beisteuerte, hatte sich am Vortag im Training verletzt und bandagiert den Platz verlassen.

Derweil stehen wie gegen Hoffenheim mit Andersson und Ondrej Duda auch in Bielefeld wieder zwei Offensiv-Spieler beim FC vor dem Debüt: Der am vergangenen Freitag vom lettischen Fußball-Erstligisten Valmiera FC ausgeliehene Tolu Arokodare (19) und der am Montag mit zweiwöchiger Verspätung nach einem positiven Corona-Test eingetroffene Dimitrios Limnios (22/von Paok Saloniki). Beide hätten im Training «positiv überrascht», sagte Gisdol: «Sie sind Optionen fürs Wochenende. Sie könnten direkte Hilfen sein.»

Noch fehlen wird in Bielefeld Stürmer Anthony Modeste, der wegen Knieproblemen die komplette Vorbereitung verpasst hat und «Schritt für Schritt aufgebaut» werden soll, wie Gisdol sagte.

